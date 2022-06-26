اعترف المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف، بأنه اشترى السكين الذي نفذ به الجريمة قبل 3 أيام من الواقعة خوفًا من ذويها أن يبطشوا به.

وخلال الجلسة الأولى لمحاكمته اليوم قال القاتل إنه تلقى تهديدات من أهل نيرة أشرف وكان يحمل السكين معه للدفاع عن نفسه خوفا من بطش أهل زميلته به.

دوافع القتل

وتابع أنه خلال اليوم الذي وقعت فيه الجريمة تصادف وجوده معها في نفس الحافلة وكانت تتكلم مع صديقة لها وتنظران إليه ثم تضحك بصوت عال ومستفز مشيرًا إلى أنها كانت تسخر منه.

وأضاف: ” “كنت بروح الامتحانات وعاوز أكمل يئست ومفيش طريقة أخد بيها حقي، وفي شهر رمضان الماضي أرسلت لي تهديدًا، وأهلها بعتولي بلطجية لحد بيتي ”

واستطرد بالقول:” محاولتش أقتل قبل اليوم كان بيجي في دماغي القتل لكن كنت بقول مش عاوز أوصلها لكده لحد ما جه اليوم ده وقلت خلاص مفيش أمل ولو كنت سكت عن كده كنت هتئذي وكانت ممكن هي اللي تعمل حاجة في”.

وقررت المحكمة بعد سماع أقوال المتهم تأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل.

نحر طالبة المنصورة

يذكر أن القاتل كان قد أقدم على نحر زميلته في وضح النهار على بعد خطوات من بوابة جامعة المنصورة في شمال مصر بعدما طعنها عدة طعنات نفاذة في صدرها وعنقها. وتم القبض عليه بمعرفة الأهالي وتسليمه للجهات الرسمية. وتسببت الجريمة في صدمة لدى الرأي العام المصري خاصة أن الجريمة حدثت أمام الحرم الجامعي وفي وضح النهار أمام أعين المارة في الطريق الذين فشلوا في إنقاذها.