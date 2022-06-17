خطف النجم فراس البريكان الأنظار إليه خلال مشاركته مع المنتخب السعودي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

فراس البريكان يتألق في نصف النهائي

ونجح منتخب السعودية في الفوز على نظيره الأسترالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بهدفين دون رد سجلهما حسين العيسى وأيمن يحيى، وسط تألق لافت من فراس البريكان الذي صنع الهدفين.

ولفت حساب كأس آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فراس البريكان والأوزبكي حسين نورتشاييف، هما نجوم المستقبل في نصف النهائي، وتساءل: “من برأيكم سيتألق في المباراة النهائية؟”.

نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أوزبكستان في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعب ميلي في طشقند، ويطمح الأخضر في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتُعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها منتخب السعودية في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بمنافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، إلا أنه حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.