أعلن المدير الفني سعد الشهري عن تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد أستراليا، المقرر انطلاقها بعد قليل.

مباراة السعودية ضد أستراليا:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ضد أستراليا، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويسعى الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة منتخب أستراليا، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.

تشكيل الأخضر في مباراة اليوم:

ويبدأ الأخضر مباراة السعودية ضد أستراليا اليوم بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، حسام التمبكتي، متعب الحربي، إبراهيم محنشي، حامد الغامدي، أحمد الغامدي، أيمن يحيى، هيثم عسيري وفراس البريكان.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة اليوم كل من؛ عبدالرحمن الصانبي، عبدالرحمن الشمري، سعد بالعبيد، وليد الأحمد، خليفة الدوسري، تركي العمار، عوض الناشري، حسين العيسى، زياد الجهني، مشعل الصبياني، عبدالله رديف ومحمد مران.