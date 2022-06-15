يطمح الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لمواصلة التألق ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة أستراليا اليوم.

السعودية في مواجهة أستراليا

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد أستراليا، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب باختاكور الأوزبكي، وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ويسعى الأخضر الأولمبي لتجاوز عقبة منتخب أستراليا، وخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث حل وصيفًا في نسختي 2013 و2020.

الأخضر بكأس آسيا تحت 23 عامًا

ويبحث منتخب السعودية الأولمبي عن رفع عدد انتصاراته في كأس آسيا تحت 23 عامًا إلى 12 فوزًا، وذلك في حالة الفوز على أستراليا، كما أنه تعادل 6 مرات، فيما خسر 5 مباريات ضمن منافسات البطولة.

وخاض الأخضر الأولمبي 22 مباراة في كأس آسيا منذ انطلاقها في عام 2014، حيث نجح في تحقيق 11 فوزًا أمام كل من؛ أوزبكستان مرتين، ومرة واحدة ضد فيتنام، الإمارات، طاجيكستان، الصين، أستراليا، الأردن، اليابان، سوريا وتايلاند.