انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أستراليا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بتقدم الأخضر بهدف نظيف.

السعودية ضد أستراليا:

وبدأت مباراة السعودية ضد أستراليا المقامة على ملعب باختاكور الأوزبكي بشكل سريع، قبل أن يتعرض هيثم عسيري للإصابة، ويُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة السابعة، ويشارك حسين العيسى بدلًا منه.

وأطلق مهاجم منتخب أستراليا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وتألق حسان تمبكتي وأبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 11، ونجح البديل حسين العيسى في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

محاولات مستمرة:



واستمرت المحاولات، وكاد منتخب أستراليا أن يسجل التعادل قبل أن يبعد سعود عبدالحميد التسديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية، لتصل إلى اللاعب ويسدد الكرة بقوة، ولكن القائم أنقذ الأخضر من هدف التعادل.

وسقط أيمن يحيى للإصابة عند الدقيقة 34 بعد تدخل عنيف من اللاعب المنافس، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ليقرر منح البطاقة الحمراء لمدافع منتخب أستراليا عند الدقيقة 39، ليكمل الكنغر المباراة بـ10 لاعبين.

الأخضر يواصل الضغط:

وحاول اللاعبون استغلال النقص العددي، وضغطوا بقوة أملًا في تسجيل الهدف الثاني، وأطلق العيسى تسديدة أنقذها الحارس، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أستراليا بتقدم الأخضر بهدف دون رد.