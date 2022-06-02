يسعى الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري، لتحقيق انطلاقة قوية في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وتجاوز عقبة منتخب طاجيكستان.

كأس آسيا 2022

ويتواجد المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الرابعة ضمن منافسات كأس آسيا 2022، ويبدأ مشواره ضد طاجيكستان، يوم غد الجمعة، على ملعب لوكوموتيف في طشقند عند الساعة السادسة مساء.

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب اليابان تحت 23 عامًا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2022، يوم 6 يونيو، ويواجه الإمارات في التاسع من الشهر ذاته، وستُقام المباراتان عند الساعة الرابعة على ملعب باختاكور.

الأخضر يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح المنتخب السعودي تحت 23 عامًا للظهور بشكل مميز وتحقيق أول ألقابه في بطولة كأس آسيا، بعد تعثره في النسختين السابقتين، نظرًا لامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرات.

ويشارك عدد من لاعبي الأخضر الأولمبي مع فرقهم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومنهم؛ سعود عبدالحميد “الهلال”، فراس البريكان “الفتح”، حارس مرمى الطائي “نواف العقيدي”، ثنائي الشباب تركي العمار وحسان تمبكتي، وثنائي الأهلي أيمن يحيى وهيثم عسيري.

ويتوقع أن يبدأ سعد الشهري مباراة الأخضر ضد منتخب طاجيكستان تحت 23 عامًا بشكل هجومي، لاستغلال فارق الخبرة بين لاعبي المنتخبين، من أجل حسم المباراة مبكرًا، وتحقيق الفوز في مباراته الأولى بالبطولة.