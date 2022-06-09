نجح الأخضر الأولمبي في هز شباك منتخب الإمارات، مع بداية الشوط الثاني من أحداث المباراة في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

أيمن يحيى يهز الشباك

ونجح أيمن يحيى في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 57، بعد مجهود فردي رائع، قبل أن يطلق تسديدة قوية لتهز الشباك، ما أشعل مباراة السعودية ضد الإمارات بحثًا عن تسجيل هدف جديد.

وكانت الأخضر الأولمبي قد سيطر على أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثالثة من كأس آسيا تحت 23 عامًا، الذي انتهى بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأخضر الأولمبي في الصدارة

وقبل مباراة السعودية والإمارات، يحتل الأخضر الأولمبي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب اليابان تحت 23 عامًا، فيما يقع الأبيض في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.