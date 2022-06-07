اختتم الأخضر تحت 20 عامًا، بقيادة المدير الفني صالح المحمدي، مساء اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة منتخب غانا.

الأخضر يختتم استعداداته:

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي الشاب حصتهم التدريبية اليوم، بدأت بتمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة، أملًا في الظهور بشكل مميز في مواجهة غانا غدًا.

ويلعب الأخضر تحت 20 عامًا ضد غانا، عند الساعة الثالثة مساء يوم غد الأربعاء، على ملعب آرلس في مدينة ماليمورت الفرنسية، في مباراة تحديد المراكز في بطولة موريس ريفيلو الدولية “بطولة تولون”.

الاستعداد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023:

وتأتي مشاركة المنتخب السعودي الشاب في بطولة تولون الدولي، في إطار مرحلة الإعداد للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس آسيا تحت 20 عامًا 2023، المقرر إقامتها في أوزبكستان.

وكانت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 20 عامًا، التي ستقام منافساتها في المنطقة الشرقية منتصف سبتمبر المقبل، قد وضعت الأخضر على رأس المجموعة الأولى بصحبة منتخبات الصين، ميانمار، المالديف، وأوزبكستان.