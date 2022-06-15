انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أستراليا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بفوز الأخضر بهدفين دون رد.

السعودية ضد أستراليا:

وبدأت مباراة السعودية ضد أستراليا التي أُقيمت على ملعب باختاكور الأوزبكي بشكل سريع، قبل أن يتعرض هيثم عسيري للإصابة، ويُغادر المستطيل الأخضر عند الدقيقة السابعة، ويشارك حسين العيسى بدلًا منه.

وأطلق مهاجم منتخب أستراليا تسديدة قوية، إلا أنها مرت بجوار القائم، وتألق حسان تمبكتي وأبعد فرصة خطيرة عند الدقيقة 11، ونجح البديل حسين العيسى في تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 20 بتسديدة قوية في الزاوية اليسرى.

محاولات مستمرة:

واستمرت المحاولات، وكاد منتخب أستراليا أن يسجل التعادل قبل أن يبعد سعود عبدالحميد التسديدة، لتتحول إلى ركلة ركنية، لتصل إلى اللاعب ويسدد الكرة بقوة، ولكن القائم أنقذ الأخضر من هدف التعادل.

وسقط أيمن يحيى للإصابة عند الدقيقة 34 بعد تدخل عنيف من اللاعب المنافس، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ليقرر منح البطاقة الحمراء لمدافع منتخب أستراليا عند الدقيقة 39، ليكمل الكنغر المباراة بـ10 لاعبين.

وحاول اللاعبون استغلال النقص العددي، وضغطوا بقوة أملًا في تسجيل الهدف الثاني، وأطلق العيسى تسديدة أنقذها الحارس، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد أستراليا بتقدم الأخضر بهدف دون رد.

الأخضر يتأهل في كأس آسيا تحت 23 عامًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل الأخضر الضغط، ومرت رأسية سعود عبدالحميد أعلى المرمى، وأهدر حامد الغامدي فرصة تعزيز النتيجة، قبل أن ينجح أيمن يحيى في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 72 بعد تمريرة فراس البريكان.

وواصل اللاعبون الضغط، لهز الشباك مجددًا، قبل أن يسقط حارس المرمى نواف العقيدي للإصابة عند الدقيقة 86، وحاول استكمال اللقاء، ولكن لم يستطع ليُغادر ويشارك عبدالرحمن الشمري بدلًا منه عند الدقيقة 91.

وحصل منتخب أستراليا على ركلة جزاء بعد لعبة مشتركة مع حسان تبمكتي، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو، وسددها اللاعب عند الدقيقة 98، إلا أن الشمري تألق وأبعدها بنجاح.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الأخضر، إلا أن عبدالله رديف أهدرها لتنتهي المباراة بفوز السعودية ضد أستراليا بهدفين نظيفين.

وينتظر الأخضر الفائز من مباراة منتخب أوزبكستان ضد اليابان التي ستُقام في وقت لاحق اليوم، من أجل مواجهته في نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.