استأنف الأخضر، بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الاثنين، تدريباته الجماعية، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد منتخب فنزويلا.

الأخضر يستعد لمباراة فنزويلا:

وقسم رينارد لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية ضد كولومبيا؛ حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في النادي الصحي.

وضمت المجموعة الثانية بقية لاعبي الأخضر؛ حيث بدأت حصتهم التدريبية التي أجريت على “ملعب منتجع لافينكا” بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها أجريت مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

وشهدت الحصة التدريبية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشاركة الثنائي سالم الدوسري وياسر الشهراني في التدريبات الجماعية.

المنتخب السعودي في إسبانيا:

ومن المقرر أن يلعب الأخضر ضد منتخب فنزويلا الأول لكرة القدم، مساء يوم الخميس المقبل على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا، في ثاني ودياته بإسبانيا بعد مواجهة كولومبيا التي خسرها بهدف دون رد.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم حاليًّا معسكرًا خارجيًّا في مدينة أليكانتي الإسبانية، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022 التي ستُقام في شهر نوفمبر المقبل.