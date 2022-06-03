يطمح الأخضر الأولمبي بقيادة المدير الفني سعد الشهري لتحقيق انطلاقة قوية في بداية مشواره ضمن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.

الأخضر يواجه طاجيكستان اليوم

ويلعب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا ضد طاجيكستان، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس آسيا، عند الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، على ملعب لوكوموتيف في طشقند.

واختتم الأخضر الأولمبي استعداداته بالأمس بتدريبات تكتيكية، كما حرص سعد الشهري على تدريب اللاعبين على الكرات الثابتة، أملًا في استغلالها بشكل مميز خلال مواجهة طاجيكستان.

ويعول الشهري على خبرات لاعبيه الذين يشاركوا مع فرقهم بدوري المحترفين، ومنهم؛ سعود عبدالحميد “الهلال”، فراس البريكان “الفتح”، حارس مرمى الطائي نواف العقيدي، ثنائي الشباب تركي العمار وحسان تمبكتي، وثنائي الأهلي أيمن يحيى وهيثم عسيري.

المنتخب السعودي في كأس آسيا

ويلعب الأخضر الأولمبي ضد منتخب اليابان تحت 23 عامًا ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2022، يوم 6 يونيو، ويواجه الإمارات في التاسع من الشهر ذاته، وستُقام المباراتان عند الساعة الرابعة على ملعب باختاكور.