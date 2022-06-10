يبدو أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سيخوض مباريات ودية كثيرة أكثر من مباراتي كرواتيا والإكوادور، وذلك تحضيرًا لـ كأس العالم 2022 في قطر.

وكشف ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا في تصريحات لقناة SSC: “المنتخب السعودي سيواجه منتخبات أخرى غير كرواتيا والإكوادور، وتلك المنتخبات فضلت عدم ذكر اسمها لأسباب تخصهم”.

الأخضر خسر أمام كولومبيا وفنزويلا:

وكان المنتخب السعودي خسر أمام منتخبي كولومبيا وفنزويلا بهدف دون رد خلال فترة الإعداد في إسبانيا في يونيو الجاري لـ كأس العالم.

ويسعى الأخضر لتقديم نتائج إيجابية في مونديال في ظل مشاركته السادسة بالبطولة بعد المشاركة أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

الأخضر يتواجد بالمجموعة الثالثة في كأس العالم في قطر مع منتخبات “الأرجنتين، بولندا، المكسيك”.