أنذر المنتخب السعودي منافسيه في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، بعد فوزه الكبير والعريض على منتخب طاجيكستان في الجولة الأولى بخماسية دون رد.

بداية قوية للأخضر السعودي في كأس آسيا تحت 23 🇸🇦💪🏻 📺 شاهد خماسية الصقور🦅#السعودية_طاجيكستان#SSC pic.twitter.com/K766SFUHOj — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) June 3, 2022

ونجح الأخضر في أن يفوز بخماسية عبر أهداف كل من “حمد اليامي، أيمن يحيى، هيثم عسيري، متعب الحربي، عبدالله رديف”.

رسالة قوية من الأخضر في كأس آسيا تحت 23 عامًا:

المنتخب السعودي بهذه النتيجة الكبيرة، أوصل رسالة لمنافسيه أنه سينافس على اللقب وسيفوز به للمرة الأولى في تاريخه.

المنتخب السعودي سيواجه المنتخب الياباني في ثاني جولات دور المجموعات وسيبحث عن النقاط الست لتعزيز صدارته.

يذكر أن الأخضر متواجد بالمجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا مع منتخبات “اليابان والإمارات وطاجيكستان”.