أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أن الحياة في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها، بعد تسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة مساء أمس الاثنين.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الوزراء الأردني ووزيري الداخلية والصحة موقع تسرب الغاز في ميناء العقبة.

عدم تأثير غاز الكلورين

وحسب قناة “المملكة” الأردنية، أضاف الخصاونة أن “الطوق الأمني الموجود في الميناء سيبقى في محيط الحادثة، بهدف التأكد من عدم تأثير الغاز على المواطنين.

وأشارت إلى أنه تم استئناف حركة الملاحة بشكل كامل في الميناء، موضحًا أن الأمور في محافظة العقبة عادت إلى طبيعتها وتمت السيطرة على الحادث.

وأكد أن “تركيزات غاز الكلورين في الجو الآن طبيعية وحركة الموانئ طبيعية”، مشيرا إلى أن “الهواء في العقبة نظيف ولا تأثير على السكان”.

حالات الوفاة والمصابون

وأضاف أن المصابين بحادثة العقبة يخرجون تباعاً من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، عن ارتفاع أعداد الوفيات جراء تسرب الغاز، حيث وصل العدد إلى 13 شخصاً.

وأضاف الشبول، لقناة “المملكة” الأردنية، أن 130 شخصًا لا يزالون قيد العلاج في مستشفيات العقبة، مشيرًا إلى أنه “جرى تطهير مكان الحادثة”.