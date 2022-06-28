تسبب انفجار الصهريج الذي يحمل غاز الكلورين السام في ميناء العقبة، مساء اليوم الاثنين، في كارثة أدت إلى سقوط عدد كبير جدًّا من الضحايا، لكن الأردن ليست البلد الأولى التي يحدث بها تلك الكارثة؟ فما هو ذلك الغاز؟ وما هي الدول التي حدثت بها ذلك؟

التسمم بغاز الكلورين:

يسبب الغاز تسممًا لمن يستنشقه، وأعراضه تنفسية بالدرجة الأولى، وتشمل صعوبة التنفس والسعال، والعطس وتهيج في الأنف وحرقان وتهيج في الحلق، قد يكون هناك أيضًا تهيج في الجلد أو حروق كيميائية وتهيج في العين، وقد يعاني الشخص المصاب من الغثيان والقيء والصداع.

متى تكون الجرعة سامة؟

يمكن للإنسان أن يشم غاز الكلور بنسبة تتراوح من 0.1 إلى 0.3 جزء في المليون، حينها يحدث تهيج خفيف في الأغشية المخاطية يمكن تحمله، ومن 5- 15 جزءًا في المليون يكون هناك تهيج معتدل في الأغشية المخاطية، عند الـ 30 وما بعدها يحدث ألم فوري في الصدر وضيق في التنفس وسعال، من 40- 60 جزءًا في المليون، يمكن أن يحدث التهاب رئوي سام، والتركيزات من حوالي 400 جزء في المليون وما بعدها تكون قاتلة بشكل عام في نحو 30 دقيقة، وعند 1000 جزء في المليون وأعلاه، تحدث الوفاة في غضون بضع دقائق فقط، ولم توضح السلطات في الأردن مدى التركيزات في المنطقة التي حدث بها التسريب.

العلاج:

لا يوجد ترياق للتسمم بالكلورين، لكن أولًا يتم إجلاء الأشخاص من موقع التعرض وغسل الأنسجة المكشوفة، أما عن أضرار الرئة الناجمة عن الاستنشاق، يمكن إعطاء الأكسجين وموسعات الشعب الهوائية.

حوادث مشابهة لتسرب غاز الكلورين في الأردن:

تم استخدام غاز الكلورين سابقًا في عام 2007 من قِبل التمرد العراقي.

في عام 2014 تم استخدام الكلور في كفرزيتا بسوريا.

حوادث العمل: