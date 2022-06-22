تعتبر علاقة السعودية الطويلة مع الأردن نموذجًا يحتذى به في التعاون الإقليمي والعربي، ومن المتوقع تعزيزه في مبادرات سياسية واقتصادية جديدة، ويحمل كلا البلدين تاريخًا طويلًا ومشتركًا بجانب الثقافة والقيم المتشابهة لكلا الشعبين.

وكل ما سبق له تأثير على العلاقات الدبلوماسية، وفي الواقع فإن الرابطة بين البلدين تتجاوز الدبلوماسية لشمل التاريخ والجغرافيا والسياسة والمصالح المشتركة، ومن هنا أصبحت الدولتان بمثابة نموذج يُحتذى به في التعاون والتنسيق الإقليمي، لا سيما وأن البلدين تبنيا منذ فترة طويلة سياسة متقاربة في العديد من الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك فلسطين وإيران والعراق وسوريا واليمن وبالطبع التصدي للإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بحسب موقع The Rahnuma الهندي.

مصالح مشتركة بين السعودية والأردن

ويصب استقرار الأردن في مصلحة المملكة، والعكس صحيح أيضًا، فوجود المملكة القوية يحمي مصالح الأردن، وعلى ذلك تمثل رؤية 2030 السعودية أهمية لعمان أيضًا فهي رؤية إستراتيجية تقدمية وطموحة لمنطقة الشرق الأوسط بأكمله.

وعلى سبيل المثال، فقد تعاونت الرياض وعمان في يناير 2022 في نيوم لتأسيس مشاريع وشراكات تفيد الجانبين في قطاعي الطاقة وتحلية المياه في البحر الأحمر.

السعودية الشريك الاقتصادي الأكبر للأردن

وتُعد المملكة الشريك الاقتصادي الأكبر للأردن، باستثمارات تزيد عن 13 مليار دولار، علمًا أن حجم التجارة بين البلدين قد بلغ 5 مليارات دولار في عام 2021، كما تُعد السعودية أكبر مانح للأردن، حيث قدمت لجارتها مساعدة مالية مباشرة قدرها 3 مليارات دولار وهو ما يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي لعمان، ذلك بجانب العديد من الاستثمارات والمشاريع الأخرى.

تكامل اقتصادي

كما سلط الموقع الضوء على أهداف رؤية السعودية 2030 وإستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمملكة لتعزيز التكامل الاقتصادي، ففي يونيو 2021، أعلن الصندوق عن استثمار بقيمة 15 مليون دولار في شركة التكنولوجيا الأردنية الرائدة OpenSooq.

ويتضح مما سبق أنه مع الوقت حولت الرياض تعاونها الاقتصادي مع عمان من المساعدة النقدية إلى الاستثمار المباشر في الخدمات ومشاريع البنية التحتية، وهذا استثمار ذكي للغاية وأكثر استدامة وله تأثير مباشر في خلق فرص العمل وتسريع النمو الاقتصادي.

كيف يرى الشعب الأردني السعودية؟

ويُذكر أنه وفقًا لاستطلاع للرأي أجراه مركز الجامعة الأردنية للدراسات الإستراتيجية في مارس الماضي، فإن الأردنيين يرون أن العلاقة مع السعودية هي أولوية قصوى لبلدهم، ويعتبر نحو 37% من الأردنيين أنها أكبر داعم اقتصادي وسياسي لبلدهم والجار الأقرب ثقافيًا وتقليديًا.