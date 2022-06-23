يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الاتفاق اليوم.

الاتحاد يتفوق على الاتفاق

ويتألق الاتحاد دفاعيًا وهجوميًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 59 هدفًا، واستقبل 28 هدفًا حتى الآن.

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بشكل جيد على الصعيد الهجومي، حيث تمكن من تسجيل 37 هدفًا، فيما يُعاني دفاعيًا بشكل كبير، بعدما اهتزت شباكه 44 مرة.

مباراة اليوم في الجولة الـ29

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.