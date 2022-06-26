أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 202.34 نقطة ليقفل عند مستوى 11513.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 155 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 319 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 196 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المصافي، وجبسكو، ومتطورة، والأسماك، والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم دار الأركان، وتعليم ريت، والمواساة، والعقارية، وبدجت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 6.20% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وسيرا، والإنماء، والراجحي، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ودار الأركان، وبحر العرب، وإس تي سي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 47.21 نقطة ليقفل عند مستوى 20681.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 496 ألف سهم تقاسمتها 1837 صفقة.