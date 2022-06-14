أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 32.76 نقطة، ليقفل عند مستوى 12020.68 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 231 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 48 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 161 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: سايكو، وتكافل الراجحي، ورعاية، والأندلس، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: التطوير الغذائية، وبحر العرب، ومتطورة، وجبسكو، وشاكر الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و 10%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والإنماء، والراجحي، وكيان السعودية، والتصنيع هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، و اس تي سي، والإنماء، ودار الأركان، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 44.24 نقطة ليقفل عند مستوى 21505.48 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 87 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.6 مليون سهم، تقاسمتها 5822 صفقة.