أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعاً 56.04 نقطة ليقفل عند مستوى 11727.19 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- أكثر من 167 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 373 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 109 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 91 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، متطورة، وجبسكو ، والعمران سداد القابضة الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: أمانة للتأمين، ودار الأركان، وتعليم ريت، والأهلي ريت 1، وجودي ريت السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين %10 و5.23%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان،والأهلي، وأرامكو السعودية، متطورة، والأسماك الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: الأهلي، ودار الأركان، وإس تي سي، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 369.27 نقطة ليقفل عند مستوى 20728.03 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 469 إلف سهم تقاسمتها 2.782 صفقة.