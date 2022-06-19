قاد المدرب الوطني سعد الشهري المنتخب السعودي الأولمبي إلى تحقيق المجد، بعد الفوز بلقب كأس أمم آسيا تحت 23 سنة للمرة الأولى محققًا أرقامًا إعجازية في نسخة 2022.

وكان الأخضر فاز على أوزبكستان بثنائية دون رد في النهائي بهدفي أحمد الغامدي وفراس البريكان، ليكون المنتخب السعودي أقوى منتخب هجوميًا بتسجيله 13 هدفًا في البطولة، بواقع 5 أهداف في طاجيكستان وهدفين في الإمارات وهدفين في فيتنام وهدفين في أستراليا وهدفين في أوزبكستان، بجانب أن الأخضر الأقوى دفاعيًا ولم تتلق شباكه أي هدف في 6 مباريات.

أبرز إنجازات سعد الشهري بعد التتويج

الشهري حقق كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى، وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد غياب 24 سنة، وصل لدور الـ16 في كأس العالم لـ الشباب، أكثر مدرب وصل لـ نهائي كأس آسيا.

وحقق الشهري اللقب الأول له في النهائي الثالث الذي يصل إليه في نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة.