تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات هذا الموسم، إلا أن تراجعه في الأوقات الحاسمة حرمه من العودة لمنصات التتويج.

الاتحاد يخسر الدوري في الجولات الأخيرة

وظهر العميد بمستوى مميز للغاية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث حافظ على صدارة المسابقة 22 جولة، قبل أن يخسرها لصالح الهلال في آخر جولتين فقط.

وأنهى الاتحاد الموسم بتعادل سلبي مع الباطن، فيما فاز الهلال على الفيصلي، ليتوج الأزرق بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما حل العميد وصفًا للمرة الثالثة بعد موسمي 2009/ 2010 و2010/ 2011.

وكانت الجماهير الاتحادية تطمح في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمرة التاسعة في تاريخه والأولى منذ 13 عامًا.

توديع كأس خادم الحرمين الشريفين

كما خطف العميد الأنظار خلال بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصل إلى الدور نصف النهائي، ليكون المرشح الأقوى حظًا للتأهل والتتويج باللقب، إلا أنه خسر أمام الفيحاء بهدف دون رد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية، ليتوج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.