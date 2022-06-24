حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطر الإعلان عن مجاعات في بعض دول العالم، وفق ما يظهر مؤشر الأمن الغذائي العالمي.

خطر المجاعات:

وقال غوتيريش: “إن هناك خطرًا حقيقيًّا فيما يتعلق بحدوث مجاعات هذا العام، فقد أدت الحرب في أوكرانيا إلى تفاقم المشكلات التي تراكمت على مدى سنوات مثل اضطرابات المناخ وجائحة كوفيد-19 والخلل الكبير في وتيرة التعافي”.

صعوبة الحل:

وأوضح أن هناك صعوبة في التوصل إلى حل فعال لهذه الأزمة ما لم تجد أوكرانيا وروسيا سبيلًا لاستئناف التجارة؛ باعتبارهما يسهمان في حوالي 29% من صادرات العالم للقمح.

ودعا إلى اجتماع على مستوى الوزراء حول الأمن الغذائي، بحث سبل تحقيق الاستقرار في أسواق الغذاء وتقلل التقلبات في أسعار السلع.

يذكر أن مؤشر الأمن الغذائي العالمي يشير إلى تعرض أكثر من 460 ألف شخص في الصومال واليمن وجنوب السودان لظروف المجاعة.