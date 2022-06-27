انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر في نسخة الموسم الماضي، بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

بداية سريعة لمباراة الأهلي وبيراميدز:

وبدأت مباراة الأهلي وبيراميدز التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي بشكل سريع، ونجح المارد الأحمر في غلق المساحات، وطالب عبدالله السعيد بالحصول على ركلة جزاء بعد التحامه مع محمد هاني، ولكن الحكم طالب باستكمال اللعب.

وأطلق عبدالله السعيد تسديدة مرت أعلى العارضة، وسدد فخر الدين بن يوسف كرة، ولكن نجح حارس المرمى محمد الشناوي في التصدي لها، قبل أن يسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول عند الدقيقة 19 من رأسية مميزة.

وطالب لاعبو بيراميدز بركلة جزاء أخرى، قبل أن يهدر محمد شريف فرصة تعزيز تقدم فريقه بهدف ثان من كرة طولية، قبل أن يبعد محمد الشناوي فرصة، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم المارد الأحمر.

محاولات مستمرة:

وتصدى الشناوي لتسديدة من فخر الدين، ومرت محاولة عبدالله السعيد بعيدًا عن المرمى، واستمر ضغط بيراميدز، أملًا في تسجيل التعادل، ليستغل لاعبو المارد الأحمر المساحات، وأضاع محمد مجدي أفشة فرصة من هجمة مرتدة.

ونجح المارد الأحمر في تسجيل الهدف الثاني عن طريق حسام حسن عند الدقيقة 92، بعد تمريرة مميزة من عمرو السولية، وأخطأ الشناوي في كرة ما تسبب في خطورة على مرماه، ليتدخل رامي ربيعة على السعيد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء، نفذها رمضان صبحي بنجاح عند الدقيقة 95، لتنتهي مباراة الأهلي وبيراميدز بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2/ 1، ليضرب موعدًا مع بتروجيت في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 يوليو المقبل.