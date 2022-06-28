اُختتمت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بصدمة كبرى بعد هبوط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدرجة الأولى.

تعادل الشباب ضد الأهلي

ولعب الشباب ضد الأهلي بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وأنهى الراقي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الـ15 وقبل الأخير برصيد 32 نقطة، ليتأكد هبوطه إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مع الفيصلي والحزم.

وتُعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ الأهلي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بالدوري السعودي بجميع مسمياته، كما أنه يُعد الوحيد الذي حصد الثلاثية في موسم واحد، عندما فاز بالدوري، وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر في 2016.

أندية عالمية هبطت إلى الدرجة الأولى

ويُعد الأهلي ليس الوحيد بين الكبار الذي هبط إلى دوري الدرجة الأدنى، حيث سبقه العديد من الأندية العالمية الذين مروا بالظروف ذاتها قبل أن يعودوا إلى اللعب والتألق وسط الكبار مرة أخرى.

وجاء هبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية موسم 2006 بسبب اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات والتي اشتهرت بقضية “الكالتشيوبولي” كأكبر المفاجآت الصادمة في تاريخ كرة القدم، كما هبط فريق جنوى الإيطالي أيضًا.

وشهدت إنجلترا هبوط العديد من الفرق الكبرى، ومنها مانشستر سيتي في 1996، وست هام يونايتد عام 2002، ليدز يونايتد موسم 2004، نيوكاسل يونايتد في 2009، وأستون فيلا عام 2015.

كما شهدت منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هبوط أتلتيكو مدريد عام 2000، بالإضافة إلى فريق فياريال في موسم 2012، وفي الدوري الألماني هبط شتوتجارت في 2016، هامبورج عام 2018، وشالكه الموسم الماضي.