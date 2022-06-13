أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي المصري رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني من تدريب الفريق الكروي الأول خلال الفترة الحالية مع تولي سامي قمصان الإدارة الفنية للنادي.

المدرب الجنوب إفريقي كان قد أنهى للتو دورة تدريبية للمدربين في المغرب ولم يحضر مباراة المارد الأحمر ضد المصري بالسلوم في كأس مصر أمس حيث تولى الإدارة الفنية المدرب العام سامي قمصان بدلًا منه، كذلك لم يحضر تدريبات الفريق اليوم.

تصرفات موسيماني لا تتناسب مع سياسات الأهلي

وقيل إن موسيماني سيتولى تدريب أحد الأندية الخليجية مما جعل إدارة محمود الخطيب تفكر في إقالته بسبب عدم احترامه للنادي بجانب تصريحاته الإعلامية المتكررة بالفترة الأخيرة، وهو ما لا يتناسب مع سياسات المارد الأحمر.

وكانت جماهير الأهلي طلبت إقالة المدرب الجنوب إفريقي ورحيله عن الفريق الأحمر، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا يوم الاثنين الماضي 30 مايو أمام نادي الوداد البيضاوي المغربي.

المدرب الجنوب إفريقي كتب عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “خلال آخر 20 شهرًا، الرحلة كانت مباركة بفضل الله، أنا متواضع وشاكر للغاية بسبب هذا الأمر”.

إنجازات موسيماني مع المارد الأحمر

وكان المدرب الجنوب إفريقي تولى تدريب الأهلي في أكتوبر 2020 خلفًا للسويسري رينيه فايلر وحقق مع المارد الأحمر عدة ألقاب مثل لقبين في دوري أبطال إفريقيا وميداليتين برونزيتين في كأس العالم للأندية ولقب كأس مصر.