عانى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الحالي مما أدة لمحاولة الراقي إنقاذ تاريخه ونفسه من الهبوط لأول مرة إلى دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو”.

نتائج مباريات الأهلي في جدة

وفقد الراقي 26 نقطة من أصل 45 نقطة في مبارياته التي أُقيمت في جدة وعلى ملعبه، حيث فاز فقط في 4 مباريات وتعادل في 7 مباريات في 15 لقاء له في جدة هذا الموسم، ليكون موسم 2021/2022 هو الأسوأ من حيث جمع النقاط والفوز على أرضه في جدة.

ويقود مباراة الشباب والأهلي ” الحكم محمد الهويش حكم ساحة، ياسر السلطان حكم مساعد، مفرح آل حسن حكم مساعد، عبد الله الخربوش حكم رابع، محمد الحربي حكم فيديو، مؤيد المسجن مساعد حكم الفيديو”.

يذكر أن الراقي يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويحتاج للفوز على الشباب مع تعثر أي من الفرق الـ6 التي تنافس معه على البقاء، ليضمن بشكل رسمي بقائه في دوري المحترفين للموسم المقبل.