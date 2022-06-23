تجذب مباراة الأهلي ضد الرائد الأنظار إليها، في ظل المنافسة القوية بينهما للابتعاد عن المراكز الأخيرة، أملًا في البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

تفوق الأهلي ضد الرائد

ويلعب الأهلي ضد الرائد، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولعب الفريقان 14 مباراة ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للراقي، حيث نجح في تحقيق 10 انتصارات، وفاز الرائد 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تحقيق 5 انتصارات متتالية في الدور الثاني منذ انطلاق الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، قبل أن ينجح الرائد في تحقيق أول فوز له بنتيجة 2/1 في مارس عام 2013.

الفريقان في الدوري

وتتشابه ظروف الفريقين قبل مباراة اليوم، حيث يحتل الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.