يسعى النادي الأهلي لاستعادة بريقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الرائد.

الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات ضد الرائد

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الرائد على ملعب مدينة الجوهرة المشعة في جدة، عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق الراقي أي فوز أمام أندية بريدة خلال آخر 6 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل مرتين، وخسر 4 مرات.

ويطمح الأهلي لاستعادة نغمة الانتصارات أمام أندية بريدة، حيث يعود آخر فوز حققه إلى ديسمبر عام 2020، فيما كانت المرة الأخيرة التي أنهى فيها الموسم كاملًا دون الفوز عليها في موسم 2012/ 2013.

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة الغد، يحتل الراقي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.