وجه نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نوح الموسى رسالة وداع بعد رحيله رسميًا عن صفوف الراقي.

نوح الموسى يرحل ويودع الجماهير

وكانت إدارة النادي الأهلي قد حاولت تجديد عقد نوح الموسى صاحب الـ31 عامًا الذي ينتهي يوم 30 يونيو الجاري، إلا أنه رفض لأسباب مالية، قبل أن يعلن توقيعه لنادي الفتح الذي بدأ فيه مسيرته، بعقد لمدة 3 مواسم.

وقال نوح الموسى عبر حسابه على موقع “انستقرام”، اليوم الثلاثاء: “الشكر موصول إلى إدارة النادي والجهاز الفني والطبي وإخواني اللاعبين وإخواني الموجودين بالنادي وجمهورنا الداعم لنا”.

وتابع نوح الموسى: “سررت بالعمل معكم وتعلمت منكم الكثير، عملت بكل ما أستطيع وبذلت جهدًا لأكون عادلًا في عملي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي.. أعتذر لكل من قصرت في حقه أو أخطأت في حقه، أتمنى التوفيق لي ولكم”.

الأهلي في الدوري هذا الموسم

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تراجع النتائج هذا الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز في مبارياته المتبقية بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لضمان البقاء وسط الكبار الموسم المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 31 نقطة من الفوز في 6 مباريات والتعادل 13 مرة، فيما خسر 9 لقاءات.