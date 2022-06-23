نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في تقليص الفارق مع المتصدر نادي الزمالك في الدوري المصري، بفوز مثير على غزل المحلة بنتيجة 2/ 1، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من الدوري.

ملخص مباراة الأهلي وغزل المحلة:

ورغم أن الأداء الفني للمارد الأحمر لم يكن في أفضل حالاته، لكن المارد الأحمر أحرز الهدف الأول عبر اللاعب محمد مجدي أفشة في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، وفي ظل الأخطاء الدفاعية، استغل لاعبو غزل المحلة خطأ في التمرير من اللاعب عمرو السولية لينجح اللاعب حيميد ماو مكامي في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة الـ59.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن المباراة في طريقها للتعادل لكن اللاعب محمد شريف تمكن من إحراز الهدف الثاني بالدقيقة الـ91 بعد تمريرة متقنة من اللاعب زياد طارق.

الأهلي يطارد الزمالك على صدارة الدوري:

وأصبح رصيد المارد الأحمر بعد الفوز 44 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن نادي الزمالك المتصدر، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

وقبل مباراة الأهلي والمحلة، قلب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، الطاولة على نادي البنك الأهلي وفاز بنتيجة 2/ 1، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري لموسم 2021/ 2022.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني من المباراة، نجح عاصم صلاح في إحراز الهدف الأول لـ البنك الأهلي في الدقيقة الـ55 من ركلة جزاء.

وواصل الفريق الأبيض سعيه لإحراز الهدف الأول ليتمكن اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري من إحراز الهدف الأول للفريق الأبيض من تصويبة قوية بالدقيقة الـ72.

واستمر الفريق الأبيض في ضغطه ليضيف الجزيري الهدف الثاني بالدقيقة الـ86 بعد تمريرة متقنة من اللاعب يوسف أسامة نبيه.