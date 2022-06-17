نجح الفريق الكروي الأول بـ الأهلي في الفوز وديًّا على جاره نادي الاتحاد، بثلاثية مقابل هدفين، ضمن مباراة ودية تحضيرًا لآخر جولتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي والاتحاد:

وسجل ثلاثية الراقي كل من “علي مجرشي وحسين المقهوي وحسن العلي”، بينما سجل لـ عميد جدة كل من المغربي حمدالله وهارون كمارا.

وسيواجه الراقي فريق الرائد يوم الخميس المقبل في الجولة الـ29 “قبل الأخيرة” من بطولة دوري المحترفين، بينما يواجه نادي الاتحاد فريق الاتفاق أيضًا الخميس القادم.

الاتحاد في صدارة دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، أما الأهلي فمتواجد في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.