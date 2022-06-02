قرر مجلس إدارة شركة الإسمنت السعودية خلال اجتماعه الذي انعقد يوم أمس الأربعاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من العام 2022.

229.50 مليون ريال:

وذكرت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، أن إجمالي المبلغ الموزع 229.50 مليون ريال

أما عدد الأسهم المستحقة للأرباح 153 مليون سهم وحصة السهم من التوزيع 1.5 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %15.

ولفتت الإسمنت السعودية إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم ستكون بنهاية تداول يوم الأحد 06 ذي القعدة 1443 (5 يونيو 2022) والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

صرف الأرباح:

كما سيبدأ صرف الأرباح يوم الأربعاء 16 ذي القعدة 1443 (15 يونيو 2022) بواسطة بنك الرياض وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين أصحاب المحافظ، وبالصرف المباشر للمساهمين أصحاب الشهادات عند إبراز بطاقة الهوية الوطنية لأي من فروع بنك الرياض.