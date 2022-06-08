قال وزير الطاقة في الإمارات، سهيل المزروعي: إن أسعار النفط ليست قريبة من أي مكان من سعرها الحقيقي؛ حيث يهدد الانتعاش الوشيك في الطلب الصيني بإجهاد السوق العالمية التي تعاني بالفعل من نقص الإمدادات.

وقال وزير الدولة العضو الرئيسي في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك): إن المنظمة تكافح لاستعادة الإنتاج كما هو مخطط له، مع اقتصار الطاقة الفائضة على عدد قليل من الأعضاء.

وقال المزروعي لوكالة بلومبرغ: مع وتيرة الاستهلاك لدينا، فإننا لا نقترب من الذروة لأن الصين لم تعد بعد، فبكين ستأتي مع المزيد من الاستهلاك.

وحذر المزروعي من أنه بدون مزيد من الاستثمارات في جميع أنحاء العالم، لا يمكن لأوبك + وحدها ضمان إمدادات نفطية كافية مع تعافي الطلب بالكامل من جائحة فيروس كورونا، قائلًا: إن الأسعار يمكن أن تصل إلى مستويات لم تُر من قبل في حال تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق.

فجوة العروض بسبب العقوبات على روسيا:

وقالت وكالة بلومبرغ: إنه في حين أن السعودية والإمارات لديهما كميات كبيرة من الطاقة الإنتاجية المعطلة، إلا أن ذلك حتى لا يكفي فقط لتعويض جزء من فجوة العرض الناتجة عن العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال المزروعي: الوضع غير مشجع للغاية عندما يتعلق الأمر بالكميات التي علينا إنتاجها.

وردد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو تصريحات الإمارات، مؤكدًا عدم وجود طاقة فائضة في المنظمة، حيث قال لبلومبرغ: باستثناء عضوين أو ثلاثة أعضاء، فقد بلغ إنتاج المنظمة الحد الأقصى، متابعًا أنه على العالم أن يتصالح مع هذه الحقيقة.