يتنافس ناديا النصر والاتحاد على ضم المصري طارق حامد، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المصري.

وحتى الآن لم يقم حامد صاحب الـ33 عامًا بتجديد تعاقده مع الزمالك؛ مما أثار الجدل حول اقترابه من الانتقال إلى الدوري السعودي.

منافسة قوية بين النصر والاتحاد:

وبحسب التقارير فإن النصر والاتحاد راغبان وبقوة في ضم حامد خلال صيف 2022، مما يعني أن النصر قد يتخلص من البرازيلي أنسيلمو، والاتحاد سيتخلص من البرتغالي أندري فيليبي.

أنسيلمو لم ينجح في التألق مع أصفر الرياض، حيث عانى من إصابات عدة، بينما يلعب فيليبي على سبيل الإعارة مع نادي الاتحاد من صفوف فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي، لمدة موسم.

أرقام طارق حامد:

وانضم حامد إلى الزمالك في عام 2014 قادمًا من نادي سموحة السكندري وتُوج مع الزمالك بـ 11 بطولة، كما شارك مع منتخب مصر الأول لكرة القدم في بطولتي كأس أمم إفريقيا عامي 2017 و2019، ولعب كأس العالم مع المنتخب المصري قبل 4 سنوات في روسيا.