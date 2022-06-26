تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل لافت خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يختتم الموسم بمواجهة الباطن:

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.

تجاوز أبطال 11 نسخة:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تجاوز 11 نسخة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، من حيث عدد النقاط التي حصل عليها، بعد وصوله إلى 64 نقطة.

وفي حالة فوز العميد على الباطن في الجولة الأخيرة، سيتخطى بطلي نسختين آخرين، وهما؛ النصر 2013/ 2014، والهلال 2016/ 2017، إلا أنه مهدد بالحرمان من اللقب لصالح الزعيم الذي يتفوق عليه بالمواجهات المباشرة.