يسعى الاتحاد لاستعادة بريقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز في مباراته المقبلة ضد الاتفاق.

الاتحاد يسعى لاستعادة الانتصارات

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من تراجع النتائج في الجولات الأخيرة، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات، تعادل مرة أمام الفتح بنتيجة 4/4، وخسر ضد الهلال والطائي.

وتعود آخر مرة فشل فيها العميد في تحقيق الفوز في 4 مباريات متتالية ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والخسارة في 3 لقاءات إلى أغسطس عام 2020.

العميد في مواجهة الاتفاق

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الـ12 برصيد 31 نقطة.