واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته لمواجهة الاتفاق المقبلة، بمشاركة ثلاثي المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حامد الغامدي، إبراهيم محنشي وأحمد الغامدي.

الاتفاق يواصل استعداداته:

وبدأت الحصة التدريبية بتمارين لياقية على عدة محطات، ثم طبق المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عددًا من الجمل التكتيكية، قبل أن يختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

وخضع الثلاثي الدولي حصة استشفائية اليوم، قبل أن ينتظموا في مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعي، مساء يوم غد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الاتحاد المرتقبة.

ومن المقرر أن يلعب الاتفاق ضد الاتحاد، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح كل منهما بخطف الثلاث نقاط.

الاحتفال بالثلاثي الدولي:

وعلى الجانب الآخر، احتفى الفريق الأول بحضور رئيس النادي، خالد الدبل بثلاثي الأخضر الأولمبي حامد الغامدي وإبراهيم محنشي وأحمد الغامدي، بعد مساهمتهم في تتويج المنتخب بلقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.