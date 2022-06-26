يطمح الاتحاد لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحقيق الفوز على فريق الباطن.

الاتحاد ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسبق أن لعب الفريقين 9 مباريات ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، مقابل انتصار وحيد للباطن، وتعادلا مرة واحدة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز في مباراة الغد، أملًا في تعثر الهلال والتتويج باللقب رسميًا، فيما يأمل الباطن في خطف الثلاث نقاط والبقاء وسط الكبار في الموسم المقبل.

الفريقان في الدوري

وقبل مباراة الغد، يحتل العميد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.