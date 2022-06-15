أعلن نادي الاتحاد عن خوض الفريق الأول لكرة القدم لمباراة ودية ضد نظيره الأهلي، في إطار استعداداتهما لاستئناف الدوري.

الاتحاد يُلاقي الأهلي:

وأعلن نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض مباراة ودية ضد الأهلي، عند الساعة 7:45 مساء يوم الجمعة المقبل.

ويطمح مدربا الفريقين في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بشكل مميز، تمهيدًا لاستئناف المسابقات مجددًا، حيث يسعى العميد للتألق بالمباريات المتبقية، أملًا في حصد اللقب، فيما يأمل الأهلي تحقيق الفوز من أجل البقاء.

الفريقان في الدوري:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، فيما يلعب الأهلي ضد الرائد، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل انطلاق الجولة الـ29، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 61 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز الـ11 برصيد 31 نقطة.