أثيرت حالة من الجدل بشأن مستقبل النجم البرازيلي إيغور كورونادو مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

كورونادو لن يرحل

وانضم كورونادو صاحب الـ29 عامًا، إلى صفوف الاتحاد صيف عام 2021 قادمًا من الشارقة، وظهر بشكل مميز معه، ليصبح من الركائز الأساسية في تشكيلته، إلا أن هناك أنباء انتشرت مؤخرًا بشأن عودته إلى فريقه الإماراتي.

وحسمت وكيلة أعمال النجم البرازيلي، دايظي براندينو هذه لأنباء، وقالت: “اللاعب يشعر بالسعاد والراحة بين صفوف الاتحاد، كما يركز على منافسة الهلال على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

وتابعت: “كورونادو لم يفاوض أي نادٍ إماراتي، من أجل مغادرة الاتحاد مثلما أشيع إعلاميًا، فهو يعيش حالة من الاستقرار في السعودية، وكل الأمور داخل الاتحاد، تسير على ما يرام، دون مشاكل أو تأخير في الحصول على المستحقات المالية”.

واختتمت تصريحاته لـ”الخليج الإماراتي”، قائلة: “كورونادو يعرف مدى حب الجماهير الإماراتية له، لكنه يركز حاليًا على أمر واحد فقط، وهو إعادة الاتحاد إلى منصات التتويج قريبًا”.

الاتحاد في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.