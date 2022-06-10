تكثف إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي مجهوداتها خلال الفترة الحالية، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022/ 2023.

الاتحاد يحل أزمة الكفاءة المالية

وقال الإعلامي منار شاهين عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “سلمت إدارة نادي الاتحاد راتب شهر للاعبين، وبالتالي استوفت شرط سداد رواتب اللاعبين لاستخراج شهادة الكفاءة المالية.. ولله الحمد”.

وتطمح إدارة العميد في استخراج شهادة الكفاءة المالية، من أجل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، أملًا في الظهور بشكل مميز والمنافسة على الألقاب.

العميد في الدوري هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف العميد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.