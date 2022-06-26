يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في الظهور بشكل مميز في مباراته ضد الاتحاد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الباطن يُعاني ضد فرق جدة:

ويحل الفريق السماوي ضيفًا على الاتحاد، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن ضد فرق جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد خلال 19 مواجهة خاضها أمامهم، ما يزيد من صعوبة مباراة الغد.

وتعادل الفريق السماوي 4 مرات أمام أندية جدة، فيما خسر 14 مباراة، ويعود فوزه الوحيد إلى الدوري السعودي للمحترفين عام 2017، حينما نجح في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الفريقان في الدوري:

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق السماوي في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.