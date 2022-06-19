بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث فسحت عن أكثر من 560 ألف رأس من الماشية حتى الآن.

الهدي والأضاحي:

وبحسب الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، بلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي” أكثر من 77 ألف رأس من الماشية، ومن المتوقع وصول ما يزيد على 800 ألف رأس من الأغنام خلال الأسبوعين القادمة.

وأوضحت الوزارة، أن عملية الفسح تتم بعد الكشف الظاهري والفحص المخبري؛ للتأكد من سلامة الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة إلى المملكة، الذي يتم على مدار الساعة، بعد التأكد من مطابقة المستندات المصاحبة لكل إرسالية وسلامتها.

فحص العينات:

ويقوم المختبر بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، وللحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافةً إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.