قال مسؤول في البيت الأبيض: إن السعودية تمثل مفتاح المنطقة والعالم، وأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يؤمن بأن المملكة شريك مهم للولايات المتحدة.

وتابع جون كيربي، الذي شغل منصب المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ويشغل حاليًّا منصب منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، في حوار مع برنامج Inside Politics على شبكة CNN قائلًا: تعتقد الإدارة الأمريكية أيضًا أنه من المهم بالنسبة للرئيس أن يكون مستعدًّا وقادرًا على مقابلة القادة في جميع أنحاء العالم.

واستطرد: مقابلة القادة من جميع أنحاء العالم سيؤدي إلى تحسين مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

رحلة بادين إلى السعودية:

وبشأن التقارير التي أفادت برحلة الرئيس بايدن المنتظرة إلى السعودية قال: في هذا الوقت ليس هناك رحلة للإعلان عنها، لكن بصراحة تامة فإن السعودية هي مفتاح جميع أنحاء المنطقة، وبصراحة أكثر في جميع أنحاء العالم.

وفسر ذلك بقوله: تساعد المملكة في حماية أمننا القومي، وطار طيارونا مع طياريهم وضربوا أهدافًا ضد داعش، وبحارتنا وسفننا أبحروا بسفنهم في البحر الأحمر في مهمات لمكافحة الإرهاب، وستسمر الشراكة على الأمد الطويل.