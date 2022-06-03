رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بدور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، في تمديد الهدنة في اليمن إلى شهرين إضافيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: “لم تكن هذه الهدنة لتتحقق لولا الدبلوماسية التعاونية من جميع أنحاء المنطقة، وعلى وجه التحديد قيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده في المساعدة على توطيد الهدنة”.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض : “نرحب بالإعلان عن استمرار الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، ومن المهم العمل على جعل الهدنة التي تم تمديدها اليوم إلى دائمة” ، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعم الدبلوماسية الإقليمية لردع التهديدات لأصدقاء وشركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.