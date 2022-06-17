مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة هو مشروع يُعنى ويهتم بترجمة خطبة يوم عرفة بعدة لغات عالمية، وبثها عبر أثير الإذاعات وقناتي القرآن الكريم وقناة السنة النبوية.

مشروع مهم:

ويعتبر مشروع خادم الحرمين الشريفين من المشاريع المهمة التي تذلل الصعاب على غير الناطقين باللغة العربية في الاستفادة من خطبة يوم عرفة.

ويهدف المشروع إلى استكمال مسيرة المملكة العربية السعودية في خدمة الحجاج والمعتمرين نحو تقديم أفضل السبل للتيسير على ضيوف الرحمن وإثراء رحلتهم الدينية بالفوائد والمنافع، وإظهار وإبراز الصورة المشرقة لهذا الدين الحنيف في وسطيته واعتداله وقيمه ومحاسنه، وتعزيز وإبراز جهود الدولة في العناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين.

حقيقة الخطاب الشرعي للمملكة:

ويهدف كذلك إلى إظهار حقيقة الخطاب الشرعي للمملكة وما يتميز به من وسيطة واعتدال للحد والقضاء على المزاعم والادعاءات التي تلصق بالمملكة والتي تستغل عدم معرفة الكثير من المسلمين للغة العربية، وتقديم مادة علمية قابلة للنشر بلغات متعددة وفق القواعد والشروط المتبعة، وضمان وصول رسالة هذا الدين الحنيف إلى العالم أجمع باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

كما يستهدف المشروع الحجاج المتواجدين في مشعر عرفة، وأبناء العالم الإسلامي في جميع أنحاء العالم، والمهتمين والراغبين بالاستماع للخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين.