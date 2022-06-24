أُصدر تشكيل الجولة الـ29 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد إسدال الستار على مبارياتها أمس الخميس.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، يليه نادي الاتحاد في الوصافة.

وجاءت التشكيلة المثالية مكونة من: “ماكسيم كوفال في حراسة المرمى، يوسف الشمري، أمين عطوشي، محمد سالم، سالم الدوسري، نونو، تاليسكا، محمد رايحي، رومارينيو، كريم بركاوي، أولا جون”.

ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الـ29:

الهلال في الصدارة برصيد 64 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 64 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 58 نقطة، الشباب رابعًا برصيد 54 نقطة، ضمك خامسًا برصيد 43 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 35 نقطة، أبها والفيحاء في المركزين السابع والثامن برصيد 35 نقطة.

الطائي في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، التعاون في المركز العاشر برصيد 33 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر والفيصلي في المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة لكل فريق، الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة، الأهلي في المركز الرابع عشر برصيد 31 نقطة، الاتفاق في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، الحزم بالمركز السادس عشر برصيد 17 نقطة.