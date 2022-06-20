تترقب الجماهير مباراة التعاون والشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسط منافسة قوية على خطف الثلاث نقاط.

مواجهات التعاون والشباب

ومن المقرر أن تُقام مباراة التعاون والشباب، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتشهد مواجهات التعاون والشباب تكافؤًا شديدًا، حيث سبق ولعبا 23 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ونجح كل منهما في تحقيق الفوز 9 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة 5 لقاءات.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، وتحقيق الفوز، لتجنب شبح الهبوط الذي يُلاحقه، فيما يسعى الشباب لمواصلة نتائجه الإيجابية، أملًا في تعثر النصر وخطف المركز الثالث.

الفريقان في الدوري

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز العاشر في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة، فيما يقع الشباب في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.