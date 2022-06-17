يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، هدافه البرازيلي كارلوس جونيور في الجولات الأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كارلوس جونيور يغيب عن الشباب

وكان النادي قد أعلن بالأمس أن كارلوس جونيور غادر إلى البرازيل، بسبب ظروف والدته الصحية الحرجة، ومنحته الإدارة إجازة خاصة تقديرًا لهذا الظرف الطارئ.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المهاجم البرازيلي سيغيب عن الشباب في آخر جولتين، وسيحصل على إجازة نهاية الموسم، على أن يلتحق بمعسكر الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويُعد كارلوس جونيور من أبرز لاعبي الشباب هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 13 هدفًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وسيتأثر الخط الهجومي بغيابه نظرًا لدوره الكبير سواء في التسجيل أو صناعة الأهداف.

الشباب في الدوري هذا الموسم

ويتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي التعاون في ملعبه، فيما يستضيف الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 53 نقطة، من الفوز 15 مرة، والتعادل 8 مرات، والخسارة في 5 لقاءات.